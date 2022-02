Paypal holdings : Trimestre en ligne, mais les perspectives déçoivent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PayPal a fait hier soir de résultats en ligne avec les attentes au 4ème trimestre, mais les prévisions fournies par le spécialiste du paiement en ligne déçoivent visiblement les investisseurs, ce qui provoque une lourde chute du titre aujourd'hui à Wall Street.



Pour l'exercice en cours, le groupe de San Jose (Californie) dit anticiper un bénéfice net par action compris entre 4,60 et 4,75 dollars hors éléments exceptionnels.



Sur cette base, les analystes financiers anticipaient plutôt un BPA de 5,25 dollars.



Sur le quatrième trimestre, le bénéfice opérationnel du groupe américain, exprimé hors exceptionnels, a atteint 1,5 milliard de dollars, un niveau stable, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 13% à 6,9 milliards de dollars.



PayPal, qui possède notamment la plateforme Venmo, a fait état d'une hausse de 23% du volume de ses paiements mobiles sur le trimestre, à 339,5 milliards de dollars, avec l'acquisition de 9,8 millions de nouveaux comptes-clients actifs en termes nets.



Le groupe prévoit de recruter entre 15 et 20 million nouveaux comptes actifs cette année.



Ces perspectives ne semblaient guère satisfaire le marché, puisque le cours de l'action PayPal décrochait de presque 25% mercredi matin dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.