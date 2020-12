Paypal holdings : Offre de transfert d'argent élargie vers l'Afrique

(CercleFinance.com) - Paypal annonce que Xoom, son service de transfert d'argent, a élargi son offre pour ses clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe.



Ces derniers peuvent désormais envoyer des transferts d'argent sécurisés vers des portefeuilles mobiles au Burundi, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe, avec des plans pour inclure plus de marchés en 2021.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel