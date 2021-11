Paypal holdings : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur PayPal, mais avec un objectif de cours ramené de 380 à 340 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle du groupe de solutions de paiements marquée par un abaissement de sa guidance sur 2021.



Le bureau d'études souligne toutefois que le management estime ses anticipations du quatrième trimestre et 2022 'conservatrices' et il juge la publication d'un troisième trimestre en ligne 'rassurante' alors que de nombreux acteurs du e-commerce ont déçu.



Pointant aussi des 'éléments très positifs' de cette publication, notamment le partenariat Venmo/Amazon, Oddo considère que la baisse du titre depuis le point haut de juillet (-26%) semble exagérée et offre un point d'entrée à une valorisation attractive.



