Paypal holdings : Nouvelle fonctionnalité pour l'achat de cryptoactifs

(CercleFinance.com) - Venmo, filiale de PayPal, présente 'Cash Back to Crypto', une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'une carte de crédit Venmo d'acheter automatiquement de la crypto-monnaie en utilisant les remises générées chaque mois par leurs achats par carte.



Selon Venmo, 'cette nouvelle fonctionnalité améliore l'expérience de récompense dynamique de la carte de crédit Venmo' et 'élargit la façon dont les clients peuvent dépenser leur argent'.



'L'introduction de la fonction Cash Back to Crypto pour la carte de crédit Venmo offre aux clients une nouvelle façon de commencer à explorer le monde de la cryptomonnaie, en utilisant leur remise en argent gagnée chaque mois pour acheter automatiquement et de manière transparente l'une des quatre crypto-monnaies sur Venmo', résume Darrell Esch, vice-président principal et directeur général de Venmo.



