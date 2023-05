Paypal holdings : Le titre recule, l'avis d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PayPal cède plus de 2% à New York alors que Credit Suisse maintient sa note 'neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 85 à 80 dollars.



L'analyste évoque un contexte de pression sur les marges brutes au 1er trimestre qui a vu PayPal enregistrer des marges de transaction en baisse d'environ 375 pb en glissement annuel.



' Notre modèle suggère qu'environ 150 à 200 points de base étaient liés à l'augmentation du mix Braintree, tandis qu'environ 130 points de base supplémentaires étaient liés à la normalisation des pertes sur prêts ', indique Credit Suisse, qui suggère ainsi que les 50 à 100 points de base restants sont liés à une combinaison de vents contraires pour les petites entreprises et de taux de change défavorables.



Dans ce contexte, Credit Suisse indique anticiper un BPA 2024 à 5,59 $ (contre 5,65 $ auparavant) en raison d'ajouts mineurs à ses prévisions de dépenses de transaction.



' Les risques sont macro (inflation, discrétionnaire, taux), concurrentiels (Apple Pay, Shop Pay, etc.), d'exécution et tarifaires ', croit savoir le broker.





