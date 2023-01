Paypal holdings : Investit dans l'application Tabby

(CercleFinance.com) - Tabby, l'une des principales applications de shopping et de services financiers de la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord), a levé 58 millions de dollars auprès de Sequoia Capital India, STV, PayPal Ventures, Mubadala Investment Capital, Arbor Ventures et Endeavour Catalyst dans le cadre d'un tour de table de série C qui valorise l'entreprise à 660 millions de dollars.



La collecte de fonds servira à étendre la gamme de produits de Tabby aux services financiers de consommation de nouvelle génération et à soutenir les opérations en pleine croissance de l'entreprise.



Ce cycle fait de Tabby l'une des startups les plus précieuses de la région MENA et la première du CCG (le Conseil de coopération du Golfe) à recevoir un financement de PayPal Ventures.



