Paypal holdings : Dément tout offre sur Pinterest, le titre monte

(CercleFinance.com) - Le géant américain du paiement en ligne PayPal a démenti lundi avoir l'intention de faire l'acquisition du réseau social Pinterest, tout au moins 'pour l'instant'.



Plusieurs sources avaient rapporté la semaine dernière que PayPal envisageait de racheter le moteur de découverte visuel sur la base d'un prix de 70 dollars l'action, soit un montant total de l'ordre de 48 milliards de dollars.



Si certains analystes disaient ne pas comprendre le sens stratégique d'un tel rapprochement, certains saluaient au contraire l'intérêt de constituer une 'super-application' couvrant plusieurs métiers.



'L'éventuelle acquisition de Pinterest pourrait permettre à PayPal de mettre en oeuvre des ventes croisées entre les deux bases d'utilisateurs, d'accroître ses revenus en se positionnant sur le marché publicitaire, de renforcer ses relations avec les clients et de tirer parti de la large base de données de Pinterest', expliquait ainsi Bank of America.



Pour BofA, une telle opération permettrait aussi à PayPal de s'impliquer davantage dans l'expérience du commerce en ligne en renforçant son portefeuille de produits ainsi que ses liens avec les vendeurs afin de mieux concurrencer Shopify.



Dans l'immédiat, les investisseurs semblaient surtout soulagés que PayPal écarte toute acquisition puisque son titre grimpait de presque 4% à New York en fin de matinée.



A l'inverse, Pinterest décrochait de plus de 12% et abandonnait tous ses gains de la semaine passée.



