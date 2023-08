Paypal holdings : Croissance de 24% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - PayPal a publié mercredi soir un BPA ajusté en croissance de 24% à 1,16 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, ainsi qu'un profit opérationnel non-GAAP en augmentation de 20% à 1,6 milliard.



Les revenus du groupe de solutions de paiement se sont accrus de 7% à 7,3 milliards de dollars (+8% hors effets de changes), pour des volumes de paiement totaux en hausse de 11% à 376,5 milliards.



Pour l'ensemble de 2023, PayPal confirme anticiper un BPA ajusté en progression de l'ordre de 20% pour s'établir aux environs de 4,95 dollars, et estime maintenant que ses rachats d'actions devraient atteindre environ cinq milliards de dollars.



