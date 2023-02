Paypal holdings : Croissance de 11% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - PayPal a dévoilé jeudi soir, au titre des trois derniers mois de l'année passée, un BPA ajusté en croissance de 11% à 1,24 dollar et un profit opérationnel ajusté en hausse de 12% à 1,7 milliard de dollars, pour des revenus en progression de 7%, à 7,4 milliards.



Sur l'ensemble de 2022, le groupe de solutions de paiement a ainsi engrangé un BPA ajusté en baisse de 10% à 4,13 dollars pour des revenus en progression de 8% à 27,5 milliards. Pour 2023, il attend un BPA ajusté en hausse d'environ 18% vers 4,87 dollars.



'Au cours de cette année de transformation, nous avons investi dans notre plateforme pour mieux servir nos clients, tout en concentrant et en rationalisant nos activités', souligne le CEO Dan Schulman, qui affiche sa confiance pour 2023.



