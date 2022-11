Paypal holdings : CA ajusté en hausse de 12% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Paypal a publié hier soir un chiffre d'affaires ajusté de 6,85 milliards de dollars au 3e trimestre, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté ressort à 1,5 milliard de dollars en hausse de 4%, tandis que le BPA ajusté s'établit à 1,08$, en recul de 2%.



'Nous avons livré de solides résultats au 3e trimestre. Nous allons continuer à investir pour faire progresser notre position de leader dans paiements numériques et le commerce. Nous sommes très heureux de travailler avec Apple pour améliorer notre offres pour nos clients utilisant Paypal et Venmo', indique Dan Schulman, directeur général de Paypal.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel