Paypal holdings : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, PayPal a abaissé légèrement ses objectifs 2021, visant désormais un BPA ajusté de l'ordre de 4,60 dollars et des revenus entre 25,3 et 25,4 milliards, à comparer à des estimations précédentes de 4,70 et 25,5 milliards.



Sur son troisième trimestre, le groupe de solutions de paiements a réalisé un BPA ajusté en hausse de 4% à 1,11 dollar et des revenus en progression de 13% à 6,18 milliards, des performances 'globalement en ligne avec les attentes', selon Oddo BHF.



Pointant toutefois des 'éléments très positifs' de cette publication, comme le partenariat Venmo/Amazon, et voyant une valorisation attractive, Oddo reste à 'surperformance' sur PayPal malgré un objectif de cours ramené de 380 à 340 dollars.



