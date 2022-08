Parrot : Cession des parts dans Planck Aerosystems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Parrot annonce avoir conclu un accord avec AeroVironment, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems, une société basée à San Diego (Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016.



Dans le cadre d'une convention globale d'achat d'actif, Planck, qui développe et intègre des solutions de navigation et d'autonomie pour les micro-drones, fusionnera avec le segment commercial des systèmes d'aéronefs sans pilote de taille moyenne d'AeroVironment.



Pour Parrot, la transaction prévoit un paiement d'environ 3,2 millions de dollars dont environ 1,2 million en remboursement de créances (prêts convertibles). La société de drones professionnels rappelle que Planck était consolidée par mise en équivalence.



