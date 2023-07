Ose immuno : Porté par un nouveau brevet pour son anti-cancer des poumons, OSE Immuno progresse en Bourse

(BFM Bourse) - La société de biotechnologies nantaise a annoncé mardi soir avoir élargi son portefeuille de brevets à l’international. OSE Immunotherapeutics a en effet obtenu un nouveau brevet aux Etats-Unis qui renforce la protection de Tedopi, son potentiel vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules.

Après Medesis Pharma mardi, c'est au tour d'une autre société française du domaine des sciences et de la vie de se voir délivrer un brevet pour protéger son option thérapeutique sur le sol américain.

OSE Immunotherapeutics a annoncé mardi soir que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) lui a délivré un nouveau brevet protégeant Tedopi, la molécule la plus avancée du groupe. Elle est utilisée dans un vaccin thérapeutique, pour le traitement de certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) après échec de l’immunothérapie.

Le CPNPC représente 85% à 90% de l’ensemble des cancers du poumon en Europe. Le taux de survie à 5 ans des CPNPC métastatiques est de 7%, selon les données de l'American Cancer Society.

Ce nouveau brevet octroyé par cette autorité reconnaît le caractère innovant d’une combinaison multi-épitopes (tous les peptides composant Tedopi) administrée après échec à un traitement par inhibiteur de point de contrôle PD-1/PD-L1 chez des patients présentant un phénotype HLA-A2 + atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules. Il renforce aussi "la valeur de Tedopi, et assure la protection du produit aux États-Unis jusqu’en 2037", ajoute OSE Therapeutics.

Pour la société, ce précieux sésame "représente une étape supplémentaire dans le développement clinique du produit basé sur les résultats positifs de la première étude clinique de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une potentielle commercialisation, NDLR) dans le cancer du poumon non à petites cellules, en résistance secondaire après échappement aux inhibiteurs de points de contrôle".

OSE Immunotherapeutics ajoute que cette famille de brevets, focalisée sur la même population cible, a été déposée à l’international dans de nombreux autres pays et sa délivrance a déjà été octroyée au Japon.

A la Bourse de Paris, OSE Immunotherapeutics bondit de 13% à 3,90 euros, après avoir gagné plus de 28% à 4,43 euros, vers 09h15, à la suite de l'obtention de ce nouveau brevet sur le sol américain.

Un soutien financier de Bpifrance

Fin juin, OSE Immunotherapeutics a obtenu un prêt d'un montant de 1,5 million d'euros de Bpifrance pour accélérer le développement d'un test diagnostique compagnon associé à son vaccin thérapeutique Tedopi, dans le cancer du poumon.

Ce test compagnon est "un test diagnostique qui permet de déterminer quel sous-groupe de patients est susceptible de bénéficier d’un traitement par une molécule donnée et quel sous-groupe ne l’est pas", selon la définition de la Haute Autorité de Santé. Et dans le cas d'OSE Immunotherapeutics, il permet de déterminer la présence ou non du phénotype HLA-A2 + qui répondent favorablement à Tedopi. Ce marqueur est présent chez 45% de l’ensemble des patients souffrant d’un cancer du poumon non à petites cellules.

Le montant du financement "devrait couvrir l'intégralité des frais de développement du test dont les méthodes HLA-A2 sont déjà identifiées", expliquait alors Invest Securities, dans une note publiée en réaction à l'obtention de ce financement.

De son côté, Degroof Petercam estimait en octobre 2022, que les ventes de Tedopi pourraient in fine atteindre un pic d’environ 300 millions d’euros.

En plus du cancer du poumon non à petites cellules, OSE Immunotherapeutics mène d’autres essais cliniques de phase II (étape intermédiaire des essais cliniques) évaluant Tedopi pour d’autres indications, à savoir le cancer du pancréas et le cancer de l’ovaire.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse