Ose immuno : Le vaccin d'OSE contre le Covid pourrait servir face à un nouveau variant dangereux

(BFM Bourse) - Le candidat vaccin CoVepiT a permis de générer une bonne réponse immunitaire à long terme contre le Covid chez des volontaires sains. La biotech ne compte cependant pas poursuivre son développement dans sa formulation actuelle étant donné les alternatives thérapeutiques existantes, mais travaille à une version plus facile à industrialiser en cas de vague pandémique liée à un nouveau variant préoccupant.

Pas de perspectives commerciales concrètes, mais une preuve de concept clinique intéressante pour le candidat vaccin CoVepiT développé par la société nantaise OSE Immuno. Ce vaccin expérimental contre le Covid-19 a en effet suscité chez les volontaires vaccinés une réponse immunitaire positive à six mois de l'injection, en mobilisant directement des lymphocytes B qui jouent un rôle "mémoire". Un résultat reconnu par les investisseurs avec un gain de 6,23% du titre OSE vers 10h15, à 8,01 euros.

Après les résultats à six semaines de l'injection annoncés en novembre dernier (critère principal), OSE Immuno a indiqué mercredi soir des résultats immunologiques positifs au bout de six mois chez les sujets vaccinés en termes de réponse T, ou réponse "mémoire".

En parallèle, le suivi à plus long terme a permis de constater la disparition des indurations locales (liées au mécanisme d’action des cellules T d'une façon générale), un effet secondaire bénin mais qui avait conduit à la suspension de l'essai en juillet. Après six mois le bon profil de tolérance est ainsi confirmé.

Un développement mis en pause

"Il était important pour OSE de valider le concept et le modèle de référence selon lesquels l’immunité long terme contre le coronavirus peut être obtenue chez l’homme grâce à notre plateforme vaccinale à base de cellules T induisant des lymphocytes T mémoires durables, avec des propriétés supplémentaires, en particulier des lymphocytes T résidant dans le poumon, comme déjà décrit en préclinique", a commenté la cofondatrice et directrice générale d'OSE Immuno, Dominique Costantini.

Cette forme de réponse immunitaire est potentiellement d’un grand intérêt pour des patients immuno-déprimés. Toutefois pour cette population fragile dont la réponse anticorps est déficiente des nouveaux traitements "comme les anticorps monoclonaux ou des traitements antiviraux" sont désormais disponibles (en plus de la recommandation d’effectuer régulièrement des injections de rappel avec des vaccins déjà existants). "Avec ces nouveaux traitements disponibles et ces multiples rappels vaccinaux recommandés chez ces patients, la poursuite du développement clinique de CoVepiT est rendue actuellement difficile", reconnaît la dirigeante.

Dès lors, le développement du vaccin ne devrait pas être poursuivi, du moins tel quel. En revanche, en s’appuyant sur ces résultats positifs de réponse T à long terme, la stratégie d’OSE est maintenant de sélectionner les peptides les plus pertinents (le candidat en ciblant pas moins de 13) pour permettre une transposition industrielle plus simple et ainsi être prêt à produire un candidat à tester rapidement face à une autre vague pandémique liée à un nouveau variant préoccupant.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse