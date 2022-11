Orege : Vente de solutions à Severn Trent Water

(CercleFinance.com) - Orège fait part de sa première vente de trois solutions containérisées de conditionnement et d'épaississement des boues à Severn Trent Water pour un montant d'environ un million d'euros, ayant obtenu leur pleine validation à l'issue de huit mois de location.



Ces solutions ont en effet amélioré significativement les performances d'épaississement des boues et leurs caractéristiques, permettant ainsi une nette augmentation de la capacité de traitement des digesteurs anaérobiques et de production de biogaz.



'Cette avant-première en termes de valorisation des boues pourrait être répliquée sur d'autres sites de Severn Trent Water, avec d'autres Water Utilities au Royaume Uni ou prochainement dans d'autres pays européens', estime la société française.



