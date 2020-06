Orege : Baisse de 14% des charges opérationnelles en 2019

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 935 kE sur l'exercice 2019, à comparer à 2 260 kE en 2018.



Le total des charges opérationnelles est en baisse de 14% par rapport à l'exercice précédent. ' Cette évolution s'explique essentiellement par l'effort continu d'optimisation de l'organisation d'Orège et de réduction des coûts afférents au développement des solutions SLG ' indique la société.



Le résultat opérationnel s'inscrit à - 9 264 KE et le résultat net ressort à - 10 188 KE.



Au 31 décembre 2019 la trésorerie du Groupe s'élève à 237 kE (321 kE au 31 décembre 2018).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur OREGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok