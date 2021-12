Oeneo : Hausse de 27% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de bouchage et de tonnellerie Oeneo publie un résultat net part de groupe en hausse de 27,4% à 18,1 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, et une marge opérationnelle courante en progression de 1,6 point à 17,6%.



Ayant bénéficié de la réouverture du marché CHR, le chiffre d'affaires ressort en forte croissance de 20,8% à 158,6 millions, marquant un rebond significatif par rapport au premier semestre 2020-21 qui avait été impacté par la crise sanitaire.



Oeneo aborde cependant le second semestre avec vigilance, pointant des tensions inflationnistes sur les coûts des matières premières, de production et logistiques, et des vendanges européennes faibles en volumes en raison des gels printaniers.



