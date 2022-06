Oeneo : Hausse de 18% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Oeneo publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net part du groupe en hausse de 17,9% à 37,1 millions d'euros et une marge opérationnelle courante à 16,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs du groupe.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 19,5% à 326 millions d'euros, performance portée par la dynamique de la division bouchage qui continue de gagner des parts de marchés et par une reprise de l'activité élevage, en particulier sur la fin de l'exercice.



Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire de 0,30 euro par action et d'un dividende exceptionnel de 0,30 euro par action au titre de l'exercice.



Pour 2022-23, Oeneo se dit 'confiant sur la poursuite de son développement, avec cependant un rythme de croissance plus modéré compte tenu d'une base de comparaison exigeante et d'un contexte économique et géopolitique complexe'.



