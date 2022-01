Oeneo : Dans le vert après son CA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oeneo gagne près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 76,9 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2021-22, en croissance de 17,7% (+17,8% à taux de change constant) en comparaison annuelle, et de 11,4% par rapport à la même période en 2019-20.



'Ce trimestre a été marqué par le maintien d'une très belle progression dans l'activité bouchage et par une amélioration sensible de la tendance dans l'activité élevage, malgré l'impact des faibles vendanges en Europe cette année', indique-t-il.



Oeneo se dit en excellente position pour franchir les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais prévient que les tensions inflationnistes sur les matières premières, coûts de production et logistiques pèseront sur le niveau de marge opérationnelle annuelle.



