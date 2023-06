NVIDIA : Sélection d'un call warrant sur une star de la cote

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

NVIDIA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 2T99S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 347.5 $ et d’échéance courte au 15/12/2023. Le levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action Nvidia, déjà en pleine tendance haussière, a vu se matérialiser, par un gap immense le 25 mai, un emballement massif du camp acheteur, pleinement mobilisé et déterminé après une annonce majeure. On insistera sur l'ampleur historique de ce fossé de cotation, non contesté depuis, et sur la capacité de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) à soutenir les cours dans la durée.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 2T99S, sur NVIDIA, à 9.320 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 599.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 375.040 $.

Le conseil BFM Bourse WARRANT Achat à 9.32 € CALL Objectif : 599.000 € Stop : 375.040 € Mnemo : 2T99S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 347.50 € Echéance : 15/12/2023

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime