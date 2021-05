Nrj group : Le CA consolidé recule de 3,4% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NRJ Group publie un chiffre d'affaires consolidé, hors échanges, de 76,9 ME au 1er trimestre, en recul de 3,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est marquée par un recul du chiffre d'affaires en radio (-5%) et en télévision (-5,5%). En revanche, le chiffre d'affaires de la diffusion progresse (+3,9%), profitant de la croissance de l'ensemble des activités FM, TNT et DAB+.



Le chiffre d'affaires total (échange et hors échanges) s'établit à 79 ME, en recul de 4,6%.



'Le 1er trimestre de l'exercice 2021 est caractérisé par un début d'année difficile, compte tenu de la poursuite des mesures de restrictions sanitaires, puis par un rebond en mars en raison d'un effet de base favorable pour les activités Radio et Télévision', note le groupe.



NRJ Group indique par ailleurs que l'évolution du chiffre d'affaires média s'est avérée positive en avril 'compte tenu d'un effet de base favorable', mais que 'la visibilité reste faible compte-tenu du contexte sanitaire'.



