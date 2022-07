Nrj group : Hausse des audiences pour les quatre stations

(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce que ses quatre radios connaissent une progression annuelle simultanée pour le 4e mois consécutif.



Sur les douze derniers mois, les audiences ont augmenté pour chacune des stations : +11% pour NRJ, +15% pour Nostalgie, +12% pour Chérie FM et +8% pour Rire & Chansons.



Dans le même temps, les durées d'écoute sont également en hausse, avec +36% pour NRJ, +53% pour Nostalgie, +45% pour Chérie FM et +25% pour Rire & Chansons.



NRJ Group confirme ainsi son statut de 1er groupe radio privé de radios digitales, avec 34,2 millions de sessions d'écoute et +39% de consommation au cours des 12 derniers mois.



