Nrj group : Hausse de 11.6% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ publie un chiffre d'affaires de 88,2 ME au titre du 1er trimestre 2022, en progression de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée aussi bien par le pôle Radio (+13,1%, à 49,2 ME), que par la Télévision (+7,5% à 18,6 ME) et la Diffusion (+9,3%, à 17,6 ME).



'L'évolution du chiffre d'affaires média demeure positive en avril par rapport à avril 2021 mais la visibilité reste limitée pour la suite de l'année 2022', ajoute le groupe.



