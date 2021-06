Noxxon : Trois nominations au conseil de surveillance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Noxxon ont approuvé jeudi la nomination au conseil de surveillance de Susan Coles, du Dr Martine van Vugt et de Gregory Weaver.



La 'biotech' indique que ces trois personnalités vont lui apporter une expérience 'précieuse' dans le développement clinique, le financement et le développement commercial alors que les données de son étude de phase 1/2 de NOX-A12 dans le cancer du cerveau sont attendues pour le quatrième trimestre 2021.



Susan Coles est la directrice juridique et responsable des finances de Vivet Therapeutics, une société spécialisée dans la thérapie génique, tandis que le Dr. Martine van Vugt est une cadre supérieure de l'industrie biopharmaceutique disposant de 20 ans d'expérience.



Gregory Weaver est un directeur financier avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie.



Outre ces nominations, l'assemblée générale tenue hier a également permis d'approuver l'adoption des résultats financiers pour l'exercice 2020.



