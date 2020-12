Novacyt : Un test pour une nouvelle souche de la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt s'inscrivait en hausse de plus de 2% lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du lancement d'un test de recherche pour une nouvelle souche de la Covid-19.



Le spécialiste du diagnostic clinique explique que ce test d'amplification

en chaîne par polymérase (PCR) concerne une nouvelle mutation spécifique du virus, récemment apparue chez des visons au Danemark et aux Pays-Bas.



Cette souche, connue sous le nom Y453F, s'est rapidement transmise à l'homme et a été détectée hors d'Europe, précise l'entreprise dans un communiqué.



Novacyt explique avoir également pris la décision de développer deux nouveaux tests PCR pour la grippe aviaire face à l'apparition de plusieurs foyers infectieux en Europe.



Cette recrudescence a notamment entraîné l'abattage, au Royaume-Uni, de milliers de dindes atteintes par la souche H5N8.



