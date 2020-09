Novacyt : Signe un nouveau contrat avec le DHSC

(CercleFinance.com) - Novacyt, spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce la signature d'un nouveau contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (Department of Health and Social Care ou DHSC).



Le contrat porte sur ses instruments de tests rapides PCR q16 et q32, les kits exsig COVID-19 Direct et genesig SARS-CoV-2 Winterplex.



Il s'agit du deuxième contrat important conclu avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

britannique (DHSC) pour Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire du Groupe, au cours de la pandémie COVID-19.



Ce contrat fait suite au contrat en cours annoncé le 27 avril 2020 pour la fourniture de son test PCR COVID-19.



