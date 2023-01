Novacyt : Résultats 2022 conformes aux prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt, une entreprise franco-britannique spécialisée dans le diagnostic in vitro et moléculaire, a fait état jeudi de résultats annuels 2022 conformes aux prévisions.



Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2022 est ressorti à 21 millions de livres sterling, conformément aux objectifs, à comparer avec 92,6 millions de livres sterling en 2021.



Dans son communiqué, Novacyt explique ce repli par la baisse des revenus tirés de ses produits liés au Covid-19, qui n'ont atteint que 14,7 millions de livres l'an dernier contre 84 millions en 2021.



Conséquence, sa perte opérationnelle (Ebitda) devrait atteindre 13,5 millions de livres sterling environ avant éléments exceptionnels sur l'exercice, à comparer avec un bénéfice de 3,1 millions de livres en 2021.



La société dit avoir l'intention d'annoncer ses résultats annuels audités dans la semaine du 24 avril, date à laquelle elle fournira également une mise à jour sur ses perspectives pour 2023.



En attendant, l'action Novacyt cotée à la Bourse de Paris chutait de plus de 3% jeudi matin.



