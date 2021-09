Novacyt : Perte nette essuyée au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt publie une perte après impôts de 12,7 millions de livres sterling sur les six premiers mois de 2021, contre un résultat de 35,1 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 23,2 millions avant éléments exceptionnels contre 43,1 millions au premier semestre 2020.



Le fournisseur de tests de diagnostic a réalisé un chiffre d'affaires de 54 millions de livres, en baisse de près de 15%. Hors DHSC, il a toutefois progressé de 20%, soutenu par la croissance du marché des tests dans le secteur privé au Royaume-Uni.



'Nous avons lancé 18 nouveaux produits Covid-19 depuis le début de l'année 2021 et pensons que Novacyt continuera à jouer un rôle majeur dans les tests Covid-19 jusqu'en 2022', estime le directeur général Graham Mullis qui réitère ses objectifs 2021.



