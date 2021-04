Novacyt : Perd plus de 4%, un broker dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Novacyt perd plus de 4% à Paris après l'échec des négociations avec le DHSC (Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique) autour de l'extension du contrat d'approvisionnement en kit de tests COVID.



Oddo a annoncé ce matin dégrader son opinion sur le titre, estimant que cette mauvaise nouvelle risquait d'amputer Novacyt de la moitié de ses revenus et pourrait entraîner un risque juridique, en raison d'un potentiel litige avec le DHSC.



'Par conséquent, nous avons abaissé nos projections de près de 40% pour le CA et 50% pour l'EBITDA', indique le broker.



Dans ces conditions, Oddo dégrade son conseil sur le titre, passant de 'neutre' à 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours à 4,1 euros, contre 8,1 euros précédemment.



