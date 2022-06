Novacyt : Nouveau repli suite au litige avec le DHSC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de repli ce matin après la mise à jour de son litige en cours avec le Department of Health and Social Care (DHSC).



Le 25 avril 2022, la Société a été informée que le DHSC avait déposé une plainte à l'encontre de Primerdesign et Novacyt dans le cadre du litige contractuel pour un montant de 134,6 millions de livres sterling concernant son deuxième contrat de livraison.



Le 15 juin 2022, la Société a déposé une défense de la plainte en justice reçue le 25 avril 2022 et une contre-plainte de 81,5 millions de livres sterling contre le DHSC.



' La Société reste convaincue de détenir de solides arguments pour défendre la réclamation et faire valoir ses droits contractuels, notamment le recouvrement des sommes dues par le DHSC ' indique la direction.



