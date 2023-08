Novacyt : Les actionnaires de Yourgene approuvent le rachat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Yourgene ont approuvé le rachat de l'entreprise par Novacyt à l'issue d'une assemblée générale, a annoncé jeudi le spécialiste franco-britannique des tests de diagnostic.



Dans un communiqué diffusé hier, Yourgene a indiqué que près de 98,9% des droits de vote exprimés s'étaient prononcés en faveur de la transaction.



Au début du mois dernier, Novacyt avait manifesté son intention de déposer une offre amicale en vue de faire l'acquisition de Yourgene sur la base d'un prix de 16,7 millions de livres (environ 19,5 millions d'euros).



Le groupe avait justifié l'opération par sa volonté d'établir une stratégie 'post-Covid' et de devenir un acteur 'élargi' et 'diversifié' des métiers du diagnostic.



Basé à Manchester, Yourgene propose des outils de microbiologie de l'ADN, en particulier des dispositifs de dépistage non invasif prénatal (NIPT) notamment pour ce qui concerne le syndrome de Down (trisomie 21).



Coté à la Bourse de Paris, le titre Novacyt progressait de plus de 2% vendredi matin suite à cette annonce.



