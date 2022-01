Novacyt : Le titre chute après un point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt s'enfonce dans le rouge mardi à la Bourse de Paris, retombant à des plus bas de deux ans, après un point d'activité à l'occasion duquel il a évoqué le caractère volatil de la demande de tests.



Dans son communiqué, le spécialiste du diagnostic souligne que l'évolution de la pandémie de Covid-19 est 'imprévisible', comme c'est également le cas pour la demande de tests.



Dans ce contexte, la société dit s'attendre à ce que les ventes liées aux tests de Covid-19 soient réduites d'environ 50% en 2022 par rapport à 2021.



Novacyt précise toutefois que cette perte d'activité sera partiellement compensée par les nouveaux produits 'non-Covid', qui commenceront à être commercialisés au quatrième trimestre 2022.



Concernant ses résultats pour l'année 2021, l'entreprise fait état d'un chiffre d'affaires et d'un EBITDA 'conformes aux attentes', mais ses comptes font plutôt apparaître des chiffres légèrement inférieurs aux prévisions.



Son chiffre d'affaires annuel s'élève ainsi à 95,8 millions de livres sterling, contre 277,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2020, à l'exclusion des 40,8 millions de livres sterling du chiffre d'affaires lié au contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC), qui fait l'objet d'un litige.



A titre de comparaison, la société s'était donné comme objectif un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions de livres sterling pour 2021.



L'EBITDA avant éléments exceptionnels de l'exercice 2021 devrait quant à lui être supérieur à 36 millions de livres sterling, contre 176,1 millions de livres sterling en 2020.



Sur cette base, la marge du groupe est attendue à un niveau supérieure à 37%, là où la direction tablait sur environ 40%.



A 9h40, le titre décrochait de plus de 16%, accusant de loin le plus fort baisse du marché parisien.



L'action a déjà souffert au cours des derniers mois d'une désaffection des investisseurs après avoir signé la meilleure performance du marché parisien en 2020 avec un cours multiplié plus de 50 fois.



Sur le mois écoulé, la biotech franco-britannique a perdu plus de 41% de sa valeur.



