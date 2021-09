Novacyt : Le litige avec le DHSC désormais chiffré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt chute de 6% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir chiffré les conséquences financières de son litige avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales britannique (DHSC).



En raison du différend avec le DHSC, avec lequel des discussions commerciales n'ont pas abouti, le spécialiste du diagnostic clinique ne comptabilisera pas les 40,8 millions de livres sterling de revenus du premier semestre qui étaient censés provenir provenant du contrat.



Le reste de son chiffre d'affaires semestriel provenant des revenus hors DHSC, soit quelque 54 millions de livres sterling, reste lui inchangé.



En plus de ne pas comptabiliser ces 40,8 millions de livres sterling, Novacyt a également décidé de comptabiliser 6,9 millions de livres sterling de coûts de fabrication liés à ces revenues contestés.



La société va également enregistrer un coût exceptionnel unique de 28,9 millions de livres sterling pour déprécier les stocks constitués en prévision d'une demande accrue au Royaume-Uni.



En tenant compte de tous ces éléments, Novacyt prévoit d'accuser une perte opérationnelle (Ebitda) de l'ordre de 12,6 millions de livres au titre des six premiers mois de l'année.



Les résultats définitifs du premier semestre devraient être annoncés le 27 septembre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.