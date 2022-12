Novacyt : Le directeur Edwin Snape part à la retraite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt, annonce qu'Edwin Snape a informé le Conseil d'administration qu'il souhaitait prendre sa retraite après 14 années passées au sein du groupe élargi, à la fois en tant que directeur non exécutif (NED) de Novacyt et, auparavant, NED de Lab21, qui a été acquis par le groupe en 2014.



La retraite d'Ed prendra effet le 31 décembre 2022.



'Au nom du Conseil, je tiens à remercier Ed pour la contribution, l'apport et le soutien considérables qu'il a apportés au Groupe au cours de son mandat de 14 ans', déclare James Wakefield, président de Novacyt.



'J'ai hâte de voir Novacyt poursuivre sa passionnante aventure pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique des maladies infectieuses', ajoute Edwin Snape.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.