Novacyt : Lancement de VersaLab Portable

(CercleFinance.com) - Novacyt prend 2% après l'annonce d'une expansion de son portefeuille de produits VersaLab avec le lancement de VersaLab Portable pour 'offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient'.



Présenté comme un 'laboratoire PCR en boîte' le produit est livré avec tout l'équipement nécessaire pour fournir des tests PCR au chevet du patient en utilisant le flux de travail PROmate de Novacyt dans des environnements non cliniques, tels que les bureaux.



'Parmi les autres applications potentielles, citons les événements et installations sportives, les établissements d'enseignement, l'industrie des loisirs, les bases humanitaires et le commerce de détail', ajoute le fournisseur de tests de diagnostic.



