Novacyt : La publication annuelle fraîchement accueillie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt cède encore du terrain ce jeudi en Bourse de Paris après la présentation de ses résultats pour l'exercice 2021 et d'un point sur sa stratégie de croissance.



Le chiffre d'affaires du spécialiste du diagnostic est ressorti à 95,8 millions de livres sterling l'an dernier, contre 277,2 millions de livres sterling en 2020.



Dans son communiqué, Novacyt précise que ce dernier chiffre ne tient pas compte des 40,9 millions de livres de chiffre d'affaires liées au DHSC, qui font l'objet d'un litige contractuel.



Le chiffre d'affaires provenant des produits Covid-19 a représenté 86% du chiffre d'affaires total en 2021, contre 95% en 2020.



L'Ebitda s'établit de son côté à 37,1 millions de livres, un chiffre qui passe à une perte de 35,7 millions en tenant compte des éléments exceptionnels dus au litige commercial avec le DHSC, qui a contraint le groupe à comptabiliser 35,8 millions de livres sterling de charges exceptionnelles en 2021.



Novacyt évoque des résultats annuels 'en ligne avec les attentes du marché', malgré une industrie des tests contre le Covid 'en pleine mutation'.



D'un point de vue stratégique, la société franco-britannique dit vouloir tirer parti de ses capacités de base pour devenir un leader mondial du diagnostic clinique et atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de livres sterling d'ici à cinq ans.



Un message reçu sans grand enthousiasme par les investisseurs, qui sanctionnaient le titre par un repli de 6,5% en fin de matinée, toutefois inférieur aux 15% de baisse affichés en début de séance.



L'action accuse désormais une baisse de plus de 58% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.