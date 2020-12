Novacyt : Entouré pour des propos rassurants sur les tests

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance générale, Novacyt bondit de plus de 8%, le spécialiste du diagnostic clinique confirmant que ses tests de la Covid-19 restent en mesure de détecter toutes les souches répertoriées du virus.



Suite à la découverte d'une nouvelle mutation du virus au Royaume Uni, connue sous le nom de VUI-202012/01, la société a effectué une analyse détaillée des mutations de cette nouvelle souche et de toutes celles qui ont été répertoriées.



'Les résultats de l'analyse in silico des mutations séquentielles montrent que le portefeuille de tests (...) reste en mesure de détecter toutes les souches de la Covid-19 répertoriées avec le même niveau élevé de précision, y compris la souche VUI-202012/01', affirme-t-elle.



