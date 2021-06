Novacyt : Deux nouveaux tests pour la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce qu'il s'apprête à lancer deux tests à flux latéral (LFT) PathFlow de détection des antigènes de la Covid-19, afin de renforcer son portefeuille pour cette maladie et de saisir de nouvelles opportunités de marché, en particulier sur les lieux de soins (POC).



Ces deux nouveaux tests contiennent tous les éléments nécessaires au prélèvement, à la préparation, au dépistage, à l'interprétation des résultats et à l'élimination des échantillons, pour une utilisation par les professionnels de santé ou les patients à domicile.



Les tests PathFlow COVID-19 Rapid Antigen Pro et PathFlow COVID-19 Rapid Antigen ont été développés avec un partenaire dans le cadre d'un accord OEM en collaboration avec la division Microgen Bioproducts de Novacyt.



