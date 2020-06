Novacyt : Des nouveaux produits pour tester le Covid-19

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce le lancement de trois nouveaux produits destinés à aider les laboratoires à tester le Covid-19.



Il s'agit notamment d'Exsig Direct et Exsiq Mag, deux kits d'extraction d'ARN à utiliser avant d'effectuer un test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le COVID-19 et COVID-HT, test à haut débit pour le COVID-19.



Les deux kits portant le marquage CE peuvent être utilisés avec tous les dispositifs disponibles pour effectuer un test PCR et offrent aux clients des avantages différents.



' L'extraction de l'ARN est une étape pré-analytique clé du test du COVID-19 qui doit être effectuée avant de lancer le test PCR sur l'extrait d'ARN ' indique le groupe.



