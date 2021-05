Novacyt : Chute de 12% après son point sur le conflit DHSC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -12% après son point sur son conflit avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC).



Novacyt prévient que ce conflit 'pourrait désormais avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 réalisé avec le DHSC'.



' Novacyt a sollicité des conseils juridiques concernant ce conflit et estime avoir de solides arguments pour faire valoir ses droits contractuels ' indique Oddo.



L'analyste souligne que le NHS semble contester les modalités de facturation, faisant naitre un risque de reconnaissance des revenus. ' Pour rappel, environ 50% du chiffre d'affaires du T1 2021 provenait des ventes au DHSC '.



' Les incertitudes qui entourent ce litige militent pour une certaine prudence. Ce noeud juridique risque de continuer à entretenir le doute et à peser sur le titre ' rajoute Oddo qui reste à sous-performance sur le titre avec un objectif de 4,10 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.