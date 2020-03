Novacyt : Accord de distribution pour un test du Covid-19

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que Primerdesign, sa division de diagnostics moléculaires, a signé un accord de distribution mondiale pour son test Covid-19 avec Bruker-Hain Diagnostics, l'unité commerciale de produits de diagnostics moléculaires de Bruker Corporation.



Ce test de réaction en chaîne par polymérase en temps réel est validé pour une utilisation sur le dispositif automatisé d'extraction d'acides nucléiques GenoXtract de Bruker-Hain Diagnostics et les kits d'extraction associés.



Bruker a déjà commencé les livraisons en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La société annonce également que la FDA des Philippines a approuvé son test pour un usage commercial, avec effet immédiat.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOVACYT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok