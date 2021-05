Novacyt : Entouré après une nouvelle favorable au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Novacyt bondit de 9% après l'annonce de l'inclusion de son portefeuille de génotypage SNPsig SARS-CoV-2 par réaction en chaîne par polymérase (PCR) dans l'accord-cadre du NHS England pour la détection des variantes préoccupantes (VoC).



'Cet accord-cadre national (annoncé le 14 mai) concerne l'analyse de tous les échantillons positifs pour le SARS-CoV-2 provenant du NHS (pilier 1) et des laboratoires à haut débit Lighthouse (pilier 2) en Angleterre', précise la société.



Le fournisseur français de diagnostics cliniques annonce également le lancement de deux nouveaux tests PCR pour détecter les VoC du SARS-CoV-2, à savoir le SNPsig COVID-19 (20I/501Y.V1 + E484K) et le SNPsig SARS-CoV-2 (E484K) Easy.



