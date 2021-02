Novacyt : Les nouveaux tests de Novacyt détectent les variants du virus, l'action rebondit

(BFM Bourse) - Ayant vu son cours multiplié plus de 50 fois, la biotech franco-britannique a signé en 2020 la meilleure performance du marché parisien (et sans doute l'une des premières au monde). Après une correction appuyée depuis quelques séances, le titre Novacyt repart de l'avant.

En baisse de près de 30% en l'espace des sept dernières séances, la société Novacyt voit son cours de Bourse rebondir de 6,99% à 10,10 euros en début de séance mardi vers 09h30 à l'annonce du lancement d'une gamme de tests de génotypage par PCR pour détecter les variants de la Covid-19.

5.664,71 : c'est bien la progression en pourcents de l'action Novacyt en 2020 et non le niveau du CAC 40. La société, qui végétait avant le démarrage de la pandémie au fin fond du palmarès faute de développement commercial suffisamment convaincant, avait cependant effectué en 2016 un virage stratégique en se spécialisant dans le diagnostic moléculaire. Pour cela Novacyt avait racheté une entreprise britannique, Primerdesign, produisant un nouveau type de test en temps réel à partir d'une technologie inconnue du public à l'époque dite d'amplification en chaîne par polymérase ou… PCR.

Pionnier des tests PCR en Europe

L'arrivée du coronavirus a permis de démontrer à grande échelle et en un temps record tout l'intérêt de cette technologie, dont la maîtrise a permis à Novacyt de devenir la première firme en Europe à commercialiser un test moléculaire de détection du nouveau virus SARS-CoV-2. Résultat des courses, de nombreux Etats ont multiplié les commandes et le chiffre d'affaires s'est envolé à 311,6 millions d'euros l'an dernier, contre 13,1 millions d'euros en 2019, tandis que la trésorerie du groupe a augmenté jusqu'à 101 millions d'euros (soit 99 millions de plus en un an !).

Après un parcours météorique en 2020, l'action a cependant connu dernièrement une contre-performance, perdant 29% en sept séances. L'annonce de l'arrivée d'une nouvelle gamme permettant d'aider au diagnostic des nouveaux variants du virus du SARS-CoV-2, mardi matin, arrive donc à point pour réveiller l'intérêt des opérateurs pour Novacyt.

Si la gamme actuelle de produits Covid-19 de Novacyt reste "très fiable dans la détection de toutes les souches connues du SARS-CoV-2", le lancement de la nouvelle gamme SNPsig complète et élargit l'offre du groupe pour répondre à l'évolution rapide des besoins de génotypage des variants par PCR.

Un résultat en quelques heures

Les tests SNPsig offrent la possibilité de suivre les variants sur site et de générer un résultat en quelques heures par rapport à l'approche actuelle de séquençage nouvelle génération, qui est généralement limitée par une capacité restreinte, son coût ainsi qu’un délai d'exécution de plusieurs jours, étant effectué hors site, explique l'entreprise.

Pour mettre au point ces nouveaux tests, le groupe de surveillance bio-informatique de Novacyt a travaillé avec un réseau mondial de virologues suivant les variants afin d'identifier les mutations ou les polymorphismes à nucléotide unique (SNP pour Single Nucleotide Polymorphisms) déterminant pour chaque variant. À partir de cette analyse, Novacyt a développé et breveté la gamme SNPsig, l'une des premières disponibles sur le marché pour la détection des variants. Les trois premiers tests SNPsig lancés ce mardi permettent d'identifier les variants du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud ou du Brésil (ainsi que tout variant portant la mutation dite N501Y) et évidemment le virus non-variant. Ils sont déjà en cours de déploiement auprès d'un consortium international de laboratoires universitaires.

"Il est clair que nous devons rester très vigilants car le virus SARS-CoV-2 continue de muter et pourrait donc rester une menace mondiale pendant de nombreuses années. Les sociétés de diagnostic ont un rôle clé à jouer pour faciliter le diagnostic clinique des variants les plus préoccupants. Nous sommes donc heureux d'annoncer le développement et le lancement rapide de cette gamme de tests de génotypage par PCR pour l'identification de nouveaux variants spécifiques du SARS-CoV-2", a déclaré le directeur général Graham Mullis. "Avec ce lancement, Novacyt continue de démontrer sa capacité à rester à la pointe de ce secteur en évolution rapide, grâce à une connaissance de premier plan du marché et une expertise qui nous permet de soutenir les scientifiques et les cliniciens du monde entier dans la lutte contre cette pandémie".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse