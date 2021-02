Nokia : Veut développer les réseaux mobiles privés avec Elisa

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia et l'opérateur de nouvelle génération Elisa ont annoncé aujourd'hui leur partenariat dans le cadre d'une alliance conjointe de commercialisation visant à stimuler le déploiement de réseaux mobiles privés.



Les entreprises collaboreront étroitement sur les offres mobiles privées 5G afin d'aider les organisations finlandaises à accélérer leur numérisation et à adopter les solutions de l'industrie 4.0 pour stimuler leur productivité.



Nokia et Elisa aligneront leurs ressources pour développer leurs compétences et la coopération technique. La collaboration se concentrera tout d'abord sur les ports, les mines, la fabrication, la logistique et les services publics, fait savoir Nokia.



Les réseaux mobiles privés permettront en effet à ces industries de déployer l'IoT, l'apprentissage automatique et l'IA pour des gains d'automatisation, de sécurité et de productivité.



