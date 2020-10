Nokia : Va lancer des services IoT aux Philippines avec Smart

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Smart, une société de télécommunications et de services numériques basée aux Philippines pour lancer des services IoT dans tout le pays.



Le partenariat utilisera le service géré WING (Worldwide IoT Network Grid) de Nokia et fournira une solution virtualisée et évolutive pour répondre aux besoins critiques des entreprises clientes de Smart.



Le service géré WING de Nokia aide les opérateurs à conquérir des parts de marché IoT sans avoir à investir dans l'infrastructure.





