Nokia : Va fournir un réseau 5G privé à Konecranes

(CercleFinance.com) - Nokia et Edzcom ont annoncé aujourd'hui qu'ils déploieraient conjointement un réseau sans fil privé 5G autonome (SA) au sein de l'usine intelligente de Konecranes, à Hyvinkää (Finlande).



Juha Pankakoski, vice-président exécutif pour les technologies de Konecranes, affirme que ce réseau donnera 'la possibilité d'accélérer davantage l'automatisation, en améliorant l'efficacité et en ouvrant de nouveaux cas d'utilisation qui pourront profiter aussi bien à Konecranes qu'à ses clients'.



Selon Nokia, Konecranes pourra de plus bénéficier d'une productivité accrue, d'une efficacité améliorée et d'une sécurité renforcée au sein de son site.



