Nokia : Va développer le réseau 5G à Taïwan

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Chunghwa Telecom (CHT) pour étendre le réseau 5G de l'opérateur à Taïwan.



L'accord vise à soutenir l'objectif de CHT d'atteindre une couverture de 80% de la population et d'augmenter les abonnements 5G à plus de 20% de sa base d'abonnés actuelle.



L'expansion sera réalisée avec les produits du portefeuille AirScale de Nokia pour une connectivité améliorée aux personnes et aux entreprises des régions du sud et du centre du pays.



