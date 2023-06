Nokia : Une alliance avec Telefonica en Amérique Latine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'il allait s'associer à Telefonica en vue de proposer une offre commune dans la transformation numérique à destination des entreprises latino-américaines.



Le projet doit s'articuler autour du déploiement des technologies de réseaux privés sans fil LTE et 5G de Nokia, ainsi que de ses plateformes de dématérialisation des process industriels.



Les deux partenaires disent vouloir se concentrer sur les secteurs les plus dynamiques de la région, à savoir les infrastructures portuaires, l'exploitation minière, l'énergie et l'industrie manufacturière.



Dans un communiqué, Nokia rappelle avoir mené à bien plus de 2.600 projets similaires dans le monde, dans des domaines allant des transports aux administrations publiques.



L'équipementier télécoms finlandais estime que son portefeuille de clients dans l'industrie est aujourd'hui constitué de près de 600 clients pour ce qui concerne les réseaux privés mobiles.



