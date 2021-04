Nokia : Un réseau privé pour un site minier au Chili

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il s'était associé à l'opérateur télécoms Claro Chile, une filiale d'America Movil, pour déployer un réseau privé sans fil de 'hautes performances' sur le site minier de Salares Norte.



Ce réseau dit 'LTE/4,9G' doit permettre l'automatisation des opérations minières via l'utilisation de plusieurs applications telles que les drones et la commande à distance de camions, d'excavatrices et de foreuses.



Le projet consistera à connecter 72 véhicules et équipements à 150 points de captation en vue d'assurer la conduite des processus opérationnel, la surveillance et la prévention des accidents.



