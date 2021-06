Nokia : Teste une solution Airscale à refroidissement liquide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui conduire un essai autour de sa solution à refroidissement liquide AirScale Basebande avec l'opérateur mobile japonais KDDI.



Cet essai pourrait montrer à l'opérateur comment réduire de 70% sa consommation d'énergie par rapport aux solutions de refroidissement traditionnelles à air et liquide de refroidissement.



Grâce à une option de réutilisation de la chaleur, la baisse potentielle des émissions de CO2 pourrait quant à elle atteindre 80% assure Nokia.



KDDI testera également la solution Nokia AVA qui applique l'intelligence artificielle pour minimiser la consommation d'énergie sur le réseau.



A travers ces deux essais, Nokia réaffirme son engagement en faveur de la durabilité et de la lutte contre le changement climatique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.